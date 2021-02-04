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04 Şubat 2021 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 00:59:00

Denizden karaya çıkarılacak: Karadeniz'deki doğal gaz için büyük adım

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Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın, denizden karaya çıkarılması için 150 kilometrelik boru hattı çalışmasına başlandı.

Karadeniz"de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın denizden çıkarılması için büyük bir adım atıldı.

"DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARINDAN BİRİNE SAHNE OLACAK"

TRT Haber"in haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Filyos Limanı"ndaki son durumu anlattı.

"2023"te Filyos işleme merkezine getirip, Türk ekonomisine kazandırmak bizim birinci hedefimiz. Petrol endüstrisi, son derece üst düzey teknolojiyi kullanan bir endüstri. Bizim özellikle denizin 3 bin metre tabanına yaptığımız, deniz tabanı sistemleri dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak."

"150 KİLOMETRELİK BORU HATTIYLA KARAYA ULAŞTIRILACAK"

O gazın karaya ulaşacağı Filyos Limanı, dünya çapında bir teknolojik operasyona sahne olacak.

Karadeniz"deki doğalgaz, deniz tabanında 150 kilometre uzunluğunda boru hattıyla karaya ulaşacak. Bu proje, ithalatı azaltacağı gibi önemli bir milli teknoloji hamlesi de olacak.

Bilgin, "Bizim bu projede işbirliği yapacağımız yabancı firmalardan aradığımız bir şey var, milli enndüstride işbirliği ve milli istihdama katkı" diye konuştu.

FİLYOS HEM TİCARİ HEM LOJİSTİK ÜS OLACAK

Kanuni sondaj gemisi de nisan ayı içinde göreve başlayacak.

Sakarya gaz sahasında ilk faz için 10 kuyunun sondajı ve kuyu tamamlama işlemlerinin bitirilmesi amaçlanıyor.

Filyos bölgesi, hem ticari hem de lojistik bir üs olacak.

Etiketler : karadeniz filyos ticari lojistik
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