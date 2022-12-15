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Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 13,2 milyar dolarlık ihracat
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15 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00

Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 13,2 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, bu yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13,2 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 11 aylık ihracatı, 231 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 19 artışla ihracata 13,2 milyar dolarlık katkı, demir ve demir dışı metaller sektöründen geldi. Genel ihracattan yüzde 5 pay alan demir ve demir dışı metaller, sanayide en çok dış satım yapan altıncı sektör oldu. Sektörün kasım ayı ihracatı da 1,13 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Ocak-Kasım 2022'de sektörün ihracat miktarının yüzde 3,45 artışla 2,9 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak-Kasım 2022'de birim ihraç fiyatı, Ocak-Kasım 2021 dönemine göre yüzde 15 artışla kilogram başına 4,63 dolara ulaştı. Ocak-Kasım 2022 döneminde en çok ihracatımız 1,8 milyar dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalya'ya 990 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye ise 870 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kasım 2022 döneminde demir ve demir dışı metaller tamamlayıcı sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 459 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Tüm tamamlayıcı sektörlerimizde ihracatımızı daha da iyi seviyeler çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakır sektörü ürün grubunda bakır teller ihracatında dünyada ve Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. Diğer bakır alaşımları ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer alırken, Avrupa'ya ihracatta ilk sıradayız."

Etiketler : demir metal ihracat
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