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24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 00:39:00

Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu

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Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.

*Elektrik, su, doğal gaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.

*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.

*Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

*Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

*Hazırlanan paketin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Etiketler : icra haciz dar gelirliler
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