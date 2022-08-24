Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.

*Elektrik, su, doğal gaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.

*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.

*Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

*Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

*Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

*Hazırlanan paketin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.