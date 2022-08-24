Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu
Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.
*Elektrik, su, doğal gaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.
*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.
*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.
*Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.
*Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.
*Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak
*Hazırlanan paketin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
- Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu
- Yurt dışında çalışan Türk işçilere vergi istisnası hazırlığı
- THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu
- Başkan Erdoğan'dan uluslararası müteahhitlik hizmetleri için 75 milyar dolar hedefi
- "Yurt dışı müteahhitlik sektörünün yıllık proje tutarı 30 milyar doları geçecek"
- Resmen açıklandı! Kobalt, nikel ve lityum tedarik edecekler