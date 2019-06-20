Dar gelirliye 250 bin konut

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı 250 bin sosyal konut hamlesinin ilk ayağı olan 67 ildeki 50 bin ucuz TOKİ konutu için başvurular mart ayında başlamış, nisan ayında son bulmuştu. İstanbul’daki 5 projedeki 6 bin 300 konuta 300 binin üzerinde başvuru yapılmıştı. Yani 47.6 katlık bir talep oluşmuştu. Kura çekimi ise 26 Haziran’da başlayacak.

2020’DE BAŞLAYACAK

İstanbul’da oluşan bu talebe dikkat çeken Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yeni konutların müjdesini verdi. Bulut, 2020 yılında İstanbul özelinde, 10 bini aşan sayıda yeni sosyal konutun hayata geçirileceğini söyledi. TOKİ, İstanbul’da yapılacak yeni sosyal konutlar için elindeki mevcut arsa stoklarını da kullanacak.

ANADOLU YAKASI'NDA

10 bin yeni sosyal konut için İstanbul’un Anadolu Yakası'nda da daha fazla yer almak istediklerine dikkat çeken Ömer Bulut, bu aşamada Sancaktepe’nin de yeni sosyal konut alanı olacağını söyledi. Başkan Bulut, “Pendik, Başakşehir, Hoşdere, Ayazma gibi bölgelerde arazilerimiz var. Yine Anadolu Yakası'nda Tuzla’da ek bölgeler var. Sancaktepe’de arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

İSTANBUL'A 13 MİLLET BAHÇESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarma hedefi doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin 65'e çıktığını kaydeden Bulut, “İstanbul için ise 13 millet bahçesi projemiz var. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'a 12 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracağız. Projelerimizin içerisinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak.” dedi.

120 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

TOKİ'nin dolaylı olarak 250 alt sektörü desteklediğini aktaran Bulut, “Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor.Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız.” açıklamasını yaptı.

16 MİLYAR TL'LİK KAYNAK

TOKİ’nin herhangi bir kâr amacı gütmeden hayata geçirdiği yapılarla, bir taraftan vatandaşın barınma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten Ömer Bulut, diğer taraftan ekonomiye ve istihdama çok yüksek oranda katkı sunduğunu söyledi. Bulut, bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lirasını hayata geçirdiklerini kaydetti.