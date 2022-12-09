Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Kayıt dışı ekonomi açıklaması

Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.