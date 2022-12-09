Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Kayıt dışı ekonomi açıklaması

09 Aralık 2022 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 09:41:00
Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
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