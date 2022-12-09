Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Kayıt dışı ekonomi açıklaması

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09 Aralık 2022 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 09:41:00

Cumhuriyet tarihinin en yükseği... Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomi açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Etiketler : nurettin nebati kayıt dışı ekonomi denetim
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