Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut kampanyasında hedef büyüdü!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Edinilen bilgilere göre, büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

Projenin tüm ayrıntılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül'de vatandaşa müjdeleyecek.

YENİ EVLİYE EV MÜJDESİ

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak yeni projede ise; dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

240 AY VADE İMKÂNI VAR

Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek.

Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vade ve düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak.

Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

EN FAZLA PAY İSTANBUL'A

Sosyal konutta İstanbul'a önemli bir pay ayrılacağını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde olduğu gibi İstanbul'umuza yeni on binlerce konut kazandıracağız.

Gençlerimize, yeni evli kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize; emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize özel kontenjanlar ayıracağız. Evi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayana dek bu çalışmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

KİRA ÖDER GİBİ

Rekor sayıdaki sosyal konutların amacı vatandaşın erişilebilir şartlarda kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamanın yanı sıra; fahiş artan kira rakamlarını düşürmek ve salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak inşaat sektörünü canlandırmak.

Altyapılı arsa satışı projesinde ise hiç evi olmayan vatandaşa istediği gibi ev yapma imkânıyla yine uygun ödeme koşullarının sağlanması planlanıyor.

DETAYLAR EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, söyle devam etti: "Sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaştık.

Bu sayı dünyanın hiçbir yerinde yok. 1 milyon 170 konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Eylül ayında yeni bir sosyal konut projesi yapacağımızı müjdelediler. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz."