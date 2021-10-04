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04 Ekim 2021 Pazartesi 12:05:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 13:11:00

Cumhuriyet tarihinde bir ilk...Türkiye'nin komşularına ihracatı 9 ayda yüzde 34.4 arttı

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Türkiye, ocak-eylül döneminde komşularına 14,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. İhracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 14,5 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla Cumhuriyet tarihinde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkıldı.

Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 161 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 14 milyar 509 milyon 605 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 794 milyon 24 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 6 milyar 156 milyon 461 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 542 milyon 798 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 9 milyon 810 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 651 milyon 194 bin dolarla İran, 1 milyar 83 milyon 259 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 66 milyon 80 bin dolarla Suriye takip etti.

9 aylık dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 62 ile Yunanistan'a, yüzde 59,1 ile Suriye'ye ve yüzde 46,3 ile Bulgaristan'a yapılan ihracatta gözlendi.

KOMŞULARA EN FAZLA KİMYEVİ ÜRÜN SATILDI

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 432 milyon 854 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü 1 milyar 839 milyon 378 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 253 milyon 142 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler 8 milyon 254 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 11 milyon 49 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" ve 11 milyon 765 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yapılmıyor.

Etiketler : türkiye ihracat komşular ırak gürcistan yunanistan bulgaristan ermenistan
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