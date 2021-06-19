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19 Haziran 2021 Cumartesi 16:51:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 16:51:00

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı: Resmi banka hesaplarında saklanmalı

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce 'kripto varlık alım satım platformlarına ilişkin uyarılar' başlıklı video yayınlanarak, platformdaki varlıkların çalınabileceği, sıcak ve soğuk cüzdanların resmi standardı olmadığı ve bu nedenle gerçek paraların resmi bankalarda tutulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce 'kripto varlık alım satım platformlarına ilişkin uyarılar' başlıklı video yayınlanarak, platformdaki varlıkların çalınabileceği, sıcak ve soğuk cüzdanların resmi standardı olmadığı ve bu nedenle gerçek paraların resmi bankalarda tutulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, kripto varlık alım satım platformlarının sayısı ve kullanıcısının gün geçtikçe arttığı hatırlatıldı. Bu noktada bilinçli kullanımın çok önemli olduğu belirtilerek, doğru platformu tercih etmek ve güvenli işlem yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video paylaşıldı.

Ofisin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kripto varlıklara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabilmekte, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabilmektedir. İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara sıcak cüzdan denilmektedir. Kripto varlıklar, sıcak cüzdan kullanarak saklanıyorsa; kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunanlara emanet edilmektedir. Soğuk cüzdan sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlardır. Bilgisayardan bağımsız bir donanımda saklanmakta, alışveriş dışında internet bağlantısı bulunmamaktadır. Kripto varlıkların güvenliği üçüncü taraflara emanet edilmek istenmiyorsa, soğuk cüzdanlar kullanılmalıdır."

'RESMİ BANKA HESAPLARINDA SAKLANMALI'

Güvenli saklama yöntemleri hakkında da bilgi verilen videoda, "Sıcak ve soğuk cüzdanların herhangi bir resmi standardı bulunmamakta; bu sebeple sıcak ve soğuk cüzdanların belirli bir standarda göre kontrolü yapılamamaktadır. Bu yüzden gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır. Güvenli alım-satım platformları; kripto varlığın alımı satımı esnasında mümkün olduğunca platformun internet trafiği, ortalama nakit bulundurma, işlem hacmi ve borsa tarafından bildirilen hacmin kullanıcıları tarafından doğruluğuna duyulan güven faktörlerine bağlı olarak belirlenen kripto varlık borsa skoru yüksek olan platformlar kullanılmalıdır" denildi.

'VARLIKLARIN ÇALINMASI RİSKİ DİKKATE ALINMALI'

Videonun 'hukuki güvenlik' başlığında ise "Kripto paralara yatırım yapılmadan önce, ne amaçla geliştirildiği, arkasındaki teknolojinin ne olduğu, sürdürebilirliği nasıl sağlayacağı gibi bilgileri içeren 'White Paper' (İzahname) incelenmesi ve buna göre yatırım yapılması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Videoda, "Siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin ifşası ya da platformdaki varlıkların çalınması gibi telafisi olmayan durumlarla her an karşılaşılabilme riski dikkate alınmalıdır" uyarısına yer verildi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kripto uyarı
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