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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Bu yıl çok güçlü bir yatırım ajandası var
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22 Eylül 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 11:30:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Bu yıl çok güçlü bir yatırım ajandası var

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bu yıl çok güçlü bir yatırım ajandaları olduğunu belirterek, gelecek dönemde uluslararası doğrudan yatırımların daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ekonomi yönetiminin yatırımcılarla temaslarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl bu kapsamda çok farklı programları olduğunu anlatan Dağlıoğlu, bu sene yatırımcılarla da birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Dağlıoğlu, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederek, Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham Türkiye) Global Türklerin yetenek haritasını ortaya koyduğu projesine ilişkin, "Bu proje ile Türkiye'nin yetkinliklerinin, nitelikli iş gücünün uluslararası şirketlerde nasıl karşılık bulduğunu, birçok uluslararası şirketin Türkiye'yi kendi yetenek havuzu için bir merkez haline getirdiğini görmüş olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin öncelikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi bölgesel bir merkez olarak konumlandırmaya yönelik politikalar geliştirdiğine işaret eden Dağlıoğlu, bu kapsamda iki ayrı panelin de AmCham etkinliğinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dağlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıya ilginin yüksek olduğunu ve toplantının olumlu geçtiğini kaydetti.

KÜRESEL ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA TÜRKİYE'NİN PAYINI ARTIRMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının son gününde de yatırımcılarla yemek programı olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Bu yıl çok güçlü bir yatırım ajandası var. Bu yıl ajandamız çok güçlü olduğu biz de için Times Meydanı'ndaki dijital panolarda 3 gün boyunca, 'Invest in Türkiye' mesajını 'Türkiye: Dayanıklı Ortağınız' vurgusuyla duyurduk. Aynı zamanda da dijital mecralarda çalışmalarımız yürüyor." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan reformlarla Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin arttığına dikkati çekti.

Uluslararası doğrudan yatırımcıların ilgisinin uzun dönemde nispeten daha stabil olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz 2 yılda 13,5 milyar dolar yatırım çekmiş olduk. Büyük bir dalgalanmanın olmadığını görüyoruz. Bizim arzumuz bunu 20 milyar dolarlar seviyesine taşımak." diye konuştu.

Dağlıoğlu, küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye'nin aldığı payın yaklaşık yüzde 1 olduğunu belirterek, bunu yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

"ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR EKONOMİ POLİTİKALARIMIZDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR"

Uluslararası doğrudan yatırımların ekonomi politikalarında önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası yatırımcılar, yatırımlarını artırmak için fiyat istikrarının olduğu bir ortam görmek istediklerini sıklıkla dile getiriyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı OVP de yabancı yatırımcılarda olumlu karşılık buldu. Geleceğe yönelik gerçekçi, öngörülebilir bir hedef ortaya konduğunu dile getiriyorlar. Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi zaten tanıyorlar biz de önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımların daha da artacağını öngörüyoruz."

Etiketler : birleşmiş milletler cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi burak dağlıoğlu yatırım
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