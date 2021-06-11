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11 Haziran 2021 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 18:57:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde yüzde yüz yerlilik konusunda tavizimiz olamaz

Kaynak: AA

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Prof. Dr. İsmail Demir, "Önem verdiğimiz konu stratejik ürünlerde, teknoloji derinliği olan ürünlerde, önümüzün kesilme ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik. Bu konuda tavizimiz olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, stratejik ve teknoloji derinliği olan ürünlerde yüzde yüz yerliliği hedeflediklerini vurguladı.

Temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Mili Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Prof. Dr. Demir, Organize Sanayi Bölgesi İnovasyon ve Tasarım Merkezinde TEKNOFEST 2021 Roket Yarışmasına katılacak Troket ve Gökruh takım öğrencilerinin AR-GE çalışmalarını inceledi.

Sanayi faaliyetlerinin yanında geleceğin teknolojisini oluşturacak gençlere yer verilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Demir, "OSB'miz bir taraftan iş yaparken bir taraftan da geleceği inşa edecek arkadaşlarımızla ilgili de desteğini esirgemiyor. Bu desteği bizler de sonuna kadar vermeye hazırız. Gençlerimizin roket çalışmalarını gördük. Yarışmalara katıldıklarını görüyoruz. Bu yıl da yarışmada iddialılar. Kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

Elazığ'da sanayi altyapısının daha da geliştirilmesi ve teknoloji derinliği olan konularda iş birliği yapılmasını önemsediklerini vurgulayan Demir, bu konuda daha kararlı ve ciddi bir şekilde somut adımlar atıp sonuç almayı amaçladıklarını söyledi.

Yerli ve milliliğin önemine de vurgu yapan Demir şunları söyledi:

"Yerli dediğimizde yerli üretimi kastediyoruz, milli dediğimizde tasarımı, düşüncesi, fikri altyapısı da yerli ve milli olan ürünü kastediyoruz. Milli ve yerli olduğu zaman tamamen her şeyiyle bizim oluyor. Bu anlamda yüzdeler tabii çok sık tekrarlandı. Malum yüzde 18'lerden 70'leri aşmaya geldik deniliyor, diyoruz. Ancak burada özellikle hassasiyetle şunu vurgulamak istiyorum. Burada rakamların birer birer düşmesi pratik olarak çok mümkün olmayabilir. Ama asıl önem verdiğimiz konu stratejik ürünlerde, teknoloji derinliği olan ürünlerde, önümüzün kesilme ihtimali olan ürünlerin hepsinde yüzde yüz yerlilik. Bu konuda tavizimiz olamaz. Zaten bugün gördüğümüz örtülü-örtüsüz doğrudan dolaylı ambargolar ve engellemeler yeni bir şey değil. Biz bunu yıllardır tahmin ediyorduk ve yıllardır bir şekilde uygulanan engellemeler vardı. Ama bunlara rağmen yolumuza devam ettik."

TEKNOFEST'in Elazığ'da düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, TEKNOFEST'in bir yıl İstanbul bir yıl da Anadolu'nun bir şehrinde yapıldığını anımsatan Demir, "Tabii ki TEKNOFEST Elazığ'da olabilir. Bunun için hazırlık yapabiliriz. Tabii TEKNOFEST giderek büyüyen çok güzel bir faaliyet. Savunma Sanayii olarak önemli ölçüde de destek veriyoruz. Ancak daha çeşitli yarışmalar, daha butik organizasyonlar ile Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çeşitli yarışmalar da düzenlenmesi mümkün. Bunu da planlıyoruz. İnşallah ilk fırsatta önümüze gelecektir." dedi.

Bir gazetecinin dünya basınında geniş yer bulan SİHA'ların hangi ülkeler tarafından talep edildiğine yönelik soruya Demir, "Ülkeleri basından takip ediyorsunuz. Bir şeye oldu demeden olacak demek veya haberini vermek özellikle savunma sanayi konularında çok sağlıklı değil. O açıdan biz olanları söylüyoruz ve takibe devam edin diyoruz. Olmayanları ve olma ihtimali olanları bir kenarda tutuyoruz. Olduğu zaman duyarsınız. Çünkü gerçekten savunma sanayileri konuları halkımızı heyecanlandıran konular. Ama bazen gereğinden fazla bilgi verilmesi oluyor. Bu da çok sağlıklı olmayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzay çalışmalarına ilişkin soru üzerine Demir, çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.

Savunma sanayi firmaları olarak ellerindeki teknik yetkinlikleri bu konuda ülkenin hizmetine sunacaklarının altını çizen Demir, "Her ne proje ve hangi aşamada olursa olsun orada firmalarımız görev alabilir. Burada zaten ekibimizdeki iki arkadaşımız Türkiye Uzay Ajansı yönetim kurulunda. Biz uzay çalışmalarına savunma sanayii olarak en büyük katkıyı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Demir, daha sonra OSB'deki bazı firmaları gezdi.

Etiketler : TEKNOFEST Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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