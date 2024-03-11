VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
Ortak yazılı sınavın örnek soru kitapçıkları yayımlandı
"İstihdam 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi"
MSB'de güvenlik toplantısı
Yerel zincir marketlerden ramazan ayı boyunca "fiyat sabitleme ve indirim" kararı
AB, savunma sanayi üretimini artırmak istiyor
11 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye çıktığına işaret ederek, "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : cevdet yılmaz ocak işsizlik iş gücü
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX