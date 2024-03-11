Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır." bilgisini verdi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 11, 2024
İstihdam oranımız da %49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek...
Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye çıktığına işaret ederek, "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- "İstihdam 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi"
- Yerel zincir marketlerden ramazan ayı boyunca "fiyat sabitleme ve indirim" kararı
- Nallıhan Köprüsü ve Kuş Cenneti Tüneli hizmete girdi
- İş gücü istatistiklerini değerlendirdi
- Borsa günün ilk yarısında yükseldi
- İTO Başkanı Avdagiç'ten "sıkılaştırma" açıklaması