Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 20 milyar 28 milyon dolar olarak açıkladığı ocak ayı ihracat rakamına ilişkin paylaşımına yer vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Dünya büyüme ve ticaretinin, tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, bölgede jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, ihracatçıları sergilediği yüksek performans dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz. İç tasarrufları artırarak cari açığı düşürürken, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmış, verimliliği ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturma hedefimiz doğrultusunda yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Siyasi istikrar ve güven ikliminde tüm paydaşlarımızla istişare içinde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'mızda ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım çalışmasıyla uygulayarak, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız."