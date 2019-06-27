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27 Haziran 2019 14:33 | Perşembe

Çukurova'da ayçiçeği bereketi

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova’da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova’da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan üründe 200 bin tondan fazla rekolte hedefleniyor.

Papatyagiller familyasının dünya üzerinde en çok yetiştirilen ürünlerinden ayçiçeği, ekonomik değeri yüksek bitki olmasından dolayı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor.

Türkiye'de daha çok ılıman bölgelerde yetişen ayçiçeği, nisan-mayıs aylarında ekildiği Adana ve çevresinde yapraklarını açmasıyla tarlaları adeta sarıya boyuyor.

Bu sene, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de 500 bin dekardan fazla alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. 

"Ayçiçeği üretiminin arttırılması lazım"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova’nın verimli ve bereketli topraklarında alternatif ürünlere yönelişin her sene arttığını söyledi.

Yörede, daha önceden "beyaz altın" diye bilinen pamuğun, sonrasında "sarı altın" şeklinde anılan mısırın öne çıktığını belirten Bilgiç, "Son yıllarda da ayçiçeği bu ürünlerin arasına girdi." dedi. 

Bilgiç, Adana'da ayçiçeği ekiminin önemli noktaya ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Adana olarak geçen yıl 176 bin ton ayçiçeği ürünü elde ettik. Bu neredeyse Türkiye üretiminin yüzde 9-10'una tekabül ediyor. Türkiye'de geçen sene 1 milyon 900 bin tona yakın ürün elde edilmiş. Türkiye'nin ayçiçeği tüketimi yılda 4 milyon tonun üzerinde. Biz ürettiğimiz kadar da dışarıdan alıyoruz. Yağlı tohumlarda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Onun için Adana gibi toprakları bereketli olan her yerde yetişen bu ürünün üretiminin arttırılması lazım. Bu sene Adana'da sıcak havadan dolayı bir miktar verim kaybı olursa 150 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin dahil olduğu Çukurova’da, 500 bin dekar alanın üzerinde ekim alanıyla 200 bin tonun üzerinde rekolte beklentisi var." 

"Hasat, temmuz sonunda başlayacak"

Üreticilere hayırlı ve bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Bilgiç, "Temmuz ayı sonlarında hasat başlayacak. Bu tür ürünlerin fiyatları ise dünyayla alakalı. Üretici hasat ettiği ürünü seneye bir daha ekebilmeli. Türk tarımının kurtuluşu sürdürülebilir tarıma bağlı. Üreticilerimizin de bunu sağlaması için para kazanması lazım." ifadesini kullandı.

Kentte 60 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Samet Gök de sıcak havaların ürünü kötü etkileyebildiğini anlatarak, "İnşallah iyi bir sezon olur. Fiyatların da umduğumuz gibi açıklanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici Ahmet Sağlam ise temmuz sonu gibi hasat edecekleri ayçiçeğinde verimli bir sezon beklentisinde olduklarını kaydetti.

(AA)

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