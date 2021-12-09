Dünya devinde üretime "çip" arası

Otomotiv sektörünün önde gelenlerinden Toyota, Japonya'daki 2 fabrikasında üretime ara verileceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Toyota tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki 2 fabrikasında üretime ara verecek.

Susquehanna Financial Groups'un verilerine göre, çip teslimat süresi Ekim ayına göre dört gün artarak 22,3 haftaya yükseldi. Böylece çip teslimat süresi şirketin verileri derlemeye başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Birçok otomobil üreticisi bu yıl yaşanan çip tedarik krizinden dolayı üretim 2021 üretim hedeflerini aşağıya çekmişlerdi. Renault, çip tedarik sıkıntıları nedeniyle 2021'de 500 bin araç daha az üreteceğini ama tam yıl operasyonel kar marjı oranının yılın ilk yarısına paralel olmasını beklediğini söylemişti.

Toyota Motors da yarı iletken darlığı ve Çin'de elektrik enerjisi yetersizliğinden dolayı küresel otomobil üretimini Kasım ayında yüzde 15 azaltarak 150 bin araca düşüreceğini açıklamıştı.