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23 Temmuz 2020 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 11:52:00

Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Kaynak: AA

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Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya (fotoğrafta), Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını belirterek, "Şu anda Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini maden alıcıları oluşturuyor. Bu çok güzel bir haber. Üyelerimiz çok heyecanlandı." dedi.

Kaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'e ocak ayından itibaren çok düşük seviyelerde ihracat yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin virüsten marttan itibaren etkilenmeye başladığını anımsatan Kaya, madencilik sektörünün ise koronavirüs kriziyle bundan 3 ay önce tanıştığını vurguladı.

Çin pazarının Türk maden ihracatında yaklaşık yüzde 40'lık paya sahip olduğuna işaret eden Kaya, kapıların aniden kapanmasının ihracatı çok düşürdüğünü ifade etti.

Sektörün bu süreçte Ticaret Bakanlığının tedbirleri ve desteklemelerle nefes aldığını anlatan Kaya, "Çin'deki normalleşmeyle maden ihracatında da hareketlenme oldu. Şu anda bütün üyelerimiz 'çok iyi değil ama kötü de değil' diyor. Sıfırdan buraya gelmek de çok önemli. Şu anda çarklar tekrar dönmeye başladı. Bunu da rakamlarda görüyoruz. Daha da iyi olacak diye bekliyoruz." diye konuştu.

GELEN UÇAĞIN YÜZDE 80'İ MADEN İÇİN

Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını anımsatan Kaya, "Çin'deki ataşelerimiz, konsolosluklarımız inanılmaz bir çaba içindeler. Bizim Çin pazarına satışımız devam ediyordu ama fotoğraflar üzerinden. Doğal taş ve blok mermerde resimle ürün satmak çok zor." dedi.

Uçuşun başlamasıyla bütün üyelere mesaj attıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Konsolosluklarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde vize talebinde bulunanların çok büyük bir bölümünün maden alıcısı olduğunu öğrendik. Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini bu alıcılar oluşturuyor. Bu çok güzel bir haber. Üyelerimiz çok heyecanlandı."

"AĞUSTOSTA TALEPTE ARTIŞ OLACAKTIR"

İnadına üretim ve inadına ihracat için tüm sektörün el ele verdiğini aktaran Kaya, sektördeki birlikteliğin çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaya, Çin'den gelen alıcılardan beklentileriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çin'den gelen alıcılar çok hızlı bir şekilde büyük miktarlarda blok mermer alacaktır. 2019 Ağustos'una göre bu ağustos çok daha yüksek çıkacak. Elimizde ciddi stoklar oluştu. Bunların yavaş yavaş erimesi söz konusu olacaktır. Evet bu yıl ihracatımızda düşüş olacak gibi ancak biz bu düşüşü ne kadar azaltırsak o kadar iyi."

OCAKTA YÜZDE 23 ARTTI, ŞUBATTA YÜZDE 26 DÜŞTÜ

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Çin'e maden ihracatı 2019 ocak ayına göre yüzde 23 artarak 83 milyon 864 bin dolardan 102 milyon 916 bin dolara çıktı. Pandemi etkisiyle 2019 Şubat'a göre 2020 Şubat'ta ihracat yüzde 26 düştü. Diğer aylarda da devam eden sert düşüş haziran ayında ise yüzde 9 seviyelerinde kaldı.

İhracatçılar özellikle ağustos ayında Çin'e maden ihracatında artış bekliyor.

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