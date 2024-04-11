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Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım
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11 Nisan 2024 Perşembe 18:27:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 18:27:00

Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım

Kaynak: AA

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Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li şirkete yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle iki Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayvan bölgesine silah satışının, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine yaptırım kararı aldığı kaydedildi.

Yatırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin'de menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklandı.

Yaptırım kararı, ABD'de Başkan Joe Biden'ın şubat ayında Tayvan'a 75 milyon dolar ilave silah satışına onay vermesinin ardından geldi.

- ABRAMS TANKLARI VE DRONLAR

General Dynamics Land Systems, Amerikan yapımı Abrams tanklarının Tayvan ile ortak üretimini yapıyor.

Predator ve Reaper gibi insansız hava aracı modelleri üreten General Atomics Aeronautical Systems ise Tayvan ordusuna "SkyGuardian" adı verilen "MQ-9B" tipi askeri dronları Amerikan ordusu aracılığıyla satıyor.

Pekin yönetimi, Washington'ın Ağustos 2023'te Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay vermesinin ardından, bu donanımların tedarikçisi olan ABD'li savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ile Northrop Grumman'a yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA), Aralık 2023'te Tayvan'ın Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Bilgisayar (C4) kapasitesini sürdürmesi için 300 milyon dolar değerinde daimi tedarik ve donanım desteği sağlanacağını duyurmasının ardından ise bu donanımları sağlayan BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions isimli 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı alınmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Etiketler : Çin ABD TİCARET YAPTIRIM
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