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25 Haziran 2019 15:44 | Salı

'Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz'

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü karşılayan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yapılan dış satımda son yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.

Yaklaşık 500 mermer işletmesinin bulunduğu ilçede üretilen dünyaca ünlü "Afyon mermeri", başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Çin'den gelen iş adamları ve ticari heyetler, İscehisar ilçesinde üreticilerle bire bir görüşerek, sipariş veriyor.

İlçeden Çin'e geçen yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen 15 milyon 834 bin dolarlık ihracatın, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 13 artarak 17 milyon 894 bin dolar olduğu bildirildi.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mermer denilince ilk akla gelen yerin İscehisar olduğunu söyledi.

"Mermerin başkenti olarak adlandırıyoruz"

Doğal taş rezervi ile dikkati çeken bölgede mermerciliğin geçmişinin çok eski tarihlere dayandığını belirten Çakmak, "İscehisar'ı mermerin başkenti olarak adlandırıyoruz. Bölgemizde mermercilik Bizans ve Roma döneminden beri önemli bir sektör olarak dikkati çekiyor. Günümüzde de İscehisar denilince geçimini mermer sektöründen elde eden çilekeş, cefakar, çalışkan insanlar gelir herkesin aklına." diye konuştu.

Mermer sektörünün ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"İlçede büyüklü küçüklü yaklaşık 500 mermer işletmesi ve atölyesi bulunmaktadır. Bunlar ülke ekonomisine çok büyük katma değer sağlamaktadır. Türkiye vergi sıralamasında da ilçemizden ciddi vergi rekortmenleri çıkmaktadır. Ürünlerimizi iç piyasada ve yurt dışı pazarlarında satıyoruz. Yurt içinde inşaat sektöründe, dış cephe kaplama, yer döşemesi, ayrıca süs eşyası olarak kullanılıyor. Yurt dışı pazarlarında blok mermer halinde ham madde olarak Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. İşlenmiş ürün olarak da ABD, Irak, Suudi Arabistan, İsrail, Suriye ve Azerbeycan gibi ülkelere mermer ihracatı yapıyoruz."

"Çin'de 'Afyon mermeri' popüler olmaya başladı"

Çinli iş adamı Wang Bin de Türkiye'ye her ay mermer almak için geldiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den mermer ithalatı yaptıklarını aktaran Wang, "Türkiye'den sürekli mermer alıyorum. Son yıllarda Çin'de 'Afyon mermeri' popüler olmaya başladı. Özellikle gri taşlar ülkemizde popüler olduğu için, Afyon mermerini tercih ediyoruz. Sadece ben değil, birçok Çinli iş adamı gelip görüşmeler yapıyor, mermer alıyor." ifadelerini kullandı.

Wang, Afyon mermerinin daha çok inşaatlarda kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin'in nüfus itibarıyla kalabalık ve sürekli gelişen ülke olmasından dolayı mermeri yoğun şekilde kullanıyoruz. Mermerin değerini çok iyi biliyoruz. Bunu lüks olmaktan çıkarıp günlük hayata yerleştirdik. Buradan konteynere yüklediğimiz mermer, gemilerle yaklaşık 45 günde Çin'e gidiyor. Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz. Binaların dış cephe kaplamasında ve iç mekanlarda kullanılıyor. Evlerin banyolarında, mutfaklarında, alışveriş merkezlerinde, birçok lüks konutta ve sanatçıların evlerinde kullanılıyor. Çin, Türkiye'den mermer almaya devam edecek."

Mermer şirketi yöneticisi Yalçın Özsarı ise İscehisar'da ocağından mermeri kesip blok halinde çıkarttıklarını, bunu iç piyasa ve dış pazarda değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 6 yıldır bu işi yaptıklarına ifade eden Özsarı, "İşe başladığımızda Çin'e ihracatımız çok azdı. Ayda 2 konteyner gönderiyorduk. Ancak 4 yıldır bu ülkeye ihracatımız arttı. Çin'den 6 müşterimiz var. Düzenli olarak bu firmalar için üretim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

(AA)

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