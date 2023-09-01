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01 Eylül 2023 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 14:14:00

Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu döviz rezerv oranını düşürecek

Kaynak: AA

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Çin, yuanı desteklemek amacıyla bankaların rezerv olarak tutması gereken döviz mevduatı oranını azaltacak.

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bankaların ve finans kuruluşlarının zorunlu döviz rezervi oranın, 15 Eylül'den itibaren yüzde 6'dan yüzde 4'e çekileceği bildirildi.

Açıklamada, kararın, "finans kurumların döviz fonlarını kullanma kabiliyetini artırmayı amaçladığı" kaydedildi.

Kararın, yaklaşık 16,4 milyar dolar nakit varlığını serbest bırakacağı tahmin ediliyor.

Yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Çin yuanı, geçen ay 7,3'e kadar çıkarak 2008 mali krizden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin'in toplam döviz rezervleri temmuz sonunda yıllık yüzde 13,8 azalarak 821,8 milyar dolara inmişti.

Etiketler : Çin Merkez Bankası PBoC finans kuruluşları
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