VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin "uzay milli takımı" vitrine çıkacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanmalı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
110 ülkedeki 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor
Cengiz Holding'in sanayide ‘yeşil devrim'i Mardin'de devam ediyor
Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı
16 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00

Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil satışlarını desteklemek ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmak için yaklaşık son 3 yılın en büyük orta vadeli likidite enjeksiyonunu gerçekleştirdi.

PBoC, bugün, 2020'den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçen net 289 milyar yuanı piyasalara enjekte ederken, açık piyasa işlemleri yoluyla ise net 134 milyar yuan kısa vadeli likiditeyi piyasalardan çekti.

Öte yandan Banka, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını değiştirmezken, vadesi gelen orta vadeli politika kredilerini de yeniledi.

PBoC, bazı finans kuruluşlara verdiği 789 milyar yuan değerindeki kredinin faizi olan, 1 yıllık politika faizi oranını (MLF) değiştirmeyerek yüzde 2,50'de sabit tuttu.

Analistler, geçen hafta ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde aylık 0,2 artmasına rağmen beklentilerin altında kalmasının ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyal verdiğini belirterek, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : çin merkez bankası ekonomi
Davette buluştular

Davette buluştular
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX