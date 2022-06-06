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06 Haziran 2022 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 13:24:00

Çiftçilerin dron ile çeltik ekim mesaisi başladı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale'de, maliyetten ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tarlalarda dron ile ekim yapılıyor.

Yaklaşık 5 bin dekarda ekim yapılacak Sulakyurt ilçesinde 15 gündür tarlalarını özenle hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Yeşilli köyünde dron ile yapılan çeltik ekimine Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, kentte çeltik üretiminin tamamının Sulakyurt'ta yapıldığını söyledi.

Bölgede daha çok "Osmancık" ve "Baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl çiftçimiz farklı bir sistemle dron ile ekim yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Dron ile ekim hem işçi ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hem de tohumun homojen şekilde toprakla buluşması açısından çok büyük avantaj sağlıyor. İlk defa uyguladığımız sistem. Aynı zamanda dron ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri de yapılıyor. Yaptığımız hesaplamada, dron sayesinde 1 dekarda yaklaşık 3 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Asıl amacımız da bu. Üretimi artırmak suretiyle ilimiz ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız."

Devletin bir karış boş yer kalmayacak şekilde ekim yapılması konusunda teşviklerini sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, yeni teknolojik projelerin uygulaması konusunda da üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Çiftçiler olarak teknolojiden yararlanacağız"

Tarlasını satın aldığı dron ile eken çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da bu yıl yaklaşık 550 dekarda çeltik ekimi yaptığını belirtti.

Yılmaz, "İşçilik ve diğer maliyetleri düşürmek için dron kullanmaya karar verdim. Geçen yıl cihazı kiralayarak 250 dekar alanda ekim yaptık. Maliyetlerin düştüğünü ve zamandan tasarruf ettiğimizi görünce bu yıl tamamen drona geçtik. Kışın cihazı aldım ve bir ay kursa katıldım." dedi.

Dron ile ilaçlama ve gübre atımı yapacağını da anlatan Yılmaz, "Çiftçiler olarak teknolojiden yararlanacağız. Hem kaliteli ürün üretmek hem de maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için çalışıyoruz. Dron ile başka insanların işini de göreceğiz. Bu cihaz, günlük 500 dekar yer ilaçlıyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : çeltik tohumları İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz Dron
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