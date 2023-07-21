Çiftçilere yaklaşık 96,1 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
96 milyon 144 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 21, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/7gek4pvhA9
Yumaklı, "96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası düve alım desteğinden oluşuyor.
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