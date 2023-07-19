Chapter Zero Türkiye çalışmalarına başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Chapter Zero Türkiye, TÜSİAD ev sahipliğinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) paydaşlığında hayata geçti.

TÜSİAD ve EBRD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'de iklim değişikliği odağındaki tartışmaların şirketler ve finans kuruluşlarının yönetim kurullarına taşınması yolunda önemli bir adımın göstergesi oldu.

Chapter Zero Türkiye'nin tanıtım etkinliği, şirketlerin ve finans kuruluşlarının iklim eylemini yönlendirmekle ilgilenen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla yapıldı.

Etkinlik ile katılımcılar kendilerini iklim değişikliğini ele almaya ve kuruluşlarını hızla değişen bir dünyada uzun vadeli başarı için konumlandırmaya adamış, benzer düşüncelere sahip bireylerden oluşan destekleyici bir ağa erişim fırsatı elde etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar, Chapter Zero Türkiye'nin, Türkiye'de şirketlerin karşılaştığı zorlu iklim değişikliği sorununu ele alacağını belirterek, "Yöneticilerin öncülük ettiği bu girişim, iş liderlerini bilgi, araçlar ve küresel bağlantılar ile donatıyor. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki diyaloğu geliştirerek Türkiye'de iklim eyleminin üzerinde özellikle duruyoruz. TÜSİAD olarak iklim değişikliğini stratejik bir öncelik olarak görüyor ve bu konuda çok sayıda girişim ve iş birliğine imza atıyoruz. Chapter Zero Türkiye'ye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DAHA YEŞİL BİR EKONOMİYE GEÇİŞİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLACAĞIZ"



EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner de iş dünyasının iklim değişikliğine öncelik vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Chapter Zero Türkiye'nin çalışmalarına başlaması, ağın küresel ölçekte genişlemesi açısından önemli bir kilometre taşı. Türkiye, canlı iş dünyası ve dinamik ekonomisiyle düşük karbon salınımı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişte önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki görevimizin ve İklim Yönetişimi Girişimi ve Dünya Ekonomik Forumu ile olan küresel iş birliklerimizin bir parçası olarak Chapter Zero Türkiye'nin kurulması için TÜSİAD ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. EBRD olarak, Türkiye'deki şirketleri ve finansal kuruluşları sektörel düşük karbonlu yol haritaları oluşturmaları yolunda desteklemeye devam edecek ve Türkiye'nin daha yeşil ve dirençli bir ekonomiye geçişini hızlandırmaya yardımcı olacağız."

Climate Governance Initiative Başkanı Julie Baddeley ise Chapter Zero Türkiye'nin oluşuma katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bu Chapter'ı oluşturmamızda destek olan ortağımız EBRD'ye teşekkür ediyoruz. İklim değişikliği yönetişiminin yönetim kurullarının başlıca konularından biri haline gelmesiyle birlikte Chapter Zero Türkiye'nin ev sahibi kuruluşu olan TÜSİAD ile birlikte çalışacağımız, fırsatlar geliştireceğimiz ve zorluklara birlikte göğüs gereceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) adına Dernek Başkanı Mehmet Sami, sürdürülebilirliğin, geleceğe hazırlıksız yakalanmamak için öncelikle yönetim kurulları düzeyinde sahiplenilen bir kavram olması gerektiğine dikkati çekti.

CGI, iklimin iyi kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi için tüm dünyada yönetim kurullarını iklim değişikliğini dikkate almaya ve Dünya Ekonomik Forumu'nun İklim Yönetişimi İlkelerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlıyor.