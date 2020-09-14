Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
Kaynak: AA
Altın fiyatları ile ilgili dalgalanmalar devam ediyor. Pandemi sürecinde altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip eden yatırımcılar için ve altın almaya karar veren vatandaşlar için günün son kapanış fiyatları açıklandı. İşte İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın fiyatları ve yeni gelişmeler
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,70
|468,90
|471,80
|472,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.109,00
|3.130,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,60
|431,60
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|3,038,00
|3.058,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.519,00
|1.529,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|760,00
|765,00
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