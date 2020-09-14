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Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
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14 Eylül 2020 Pazartesi 17:49:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 17:49:00

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

Kaynak: AA

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Altın fiyatları ile ilgili dalgalanmalar devam ediyor. Pandemi sürecinde altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip eden yatırımcılar için ve altın almaya karar veren vatandaşlar için günün son kapanış fiyatları açıklandı. İşte İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın fiyatları ve yeni gelişmeler

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ


CUMA
PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,70 468,90 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.090,00 3.111,00 3.109,00 3.130,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,60 431,60 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3,038,00 3.058,00
Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.519,00 1.529,00
Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 760,00 765,00

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