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16 Haziran 2021 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 18:16:00

Ceyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, Cumhuriyet altını 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00511,20509,20509,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.369,003.390,003.356,003.377,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20470,20465,00469,00
Lira(Tam) Ziynet 3.292,003.312,003.280,003.300,00
Yarım Ziynet 1.646,001.656,001.640,001.650,00
Çeyrek Ziynet 823,00828,00820,00825,00
Etiketler : Kapalıçarşı Çeyrek külçe altının gram
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