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Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
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11 Ocak 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 11:30:00

Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu.

Etiketler : ticaret bakanlığı cep telefonu taksit
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