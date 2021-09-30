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30 Eylül 2021 Perşembe 08:14:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 08:14:00

Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1'e indirildi

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Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satılmasına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlamasının ardından KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.), eklendi.

Etiketler : cep telefonları KDV KDV oranı yüzde 18 yüzde 1
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