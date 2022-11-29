Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz Enerji; Türkiye'de olduğu gibi bölgenin enerji tedarikinde de önemli aktör olmayı sürdürüyor. Yurt dışındaki yatırımlarına devam eden Cengiz Enerji'nin Özbekistan'ın Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinde ticari satış başladı. Özbekistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov'un ticari üretime açtığı tesisin 240 megavat kurulu gücü bulunuyor.



Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyanın gündemine yerleşen enerji verimliliği ve çeşitliliği konusunda çalışmalarını artırdıklarını belirterek, "Bu kapsamda odağımızda yakın coğrafyadaki ülkeler de var. Bu ülkelere enerji üretimi konusundaki tecrübelerimizi aktarırken aynı zamanda enerji arz güvenliğine de destek oluyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde de yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Cengiz, şöyle devam etti: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yılın başında üretime başlayan 240 megavat kurulu güce sahip ilk doğal gaz çevrim santralinin ardından, 29 Mart'ta temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Sirdaryo'daki santralimizde, 8 ay gibi kısa bir sürede ticari satışlara başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin yerel ekonomisine ve enerji sektöründeki gelişimine katkıda bulunacak bu ikinci santralle birlikte Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 480 megavata ulaştı. Bu büyüklük, yaklaşık 950 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor. Her iki santral de hem maksimum hem de minimum yükte son derece verimli çalışıyor. Kısa sürede maksimum yüke çıkabilmesi ve modüler yapısının getirdiği hızlı bakım olanağı bize önemli avantajlar sağlıyor."

KURULUMDA 700 KİŞİ ÇALIŞTI

Sadece Sirdaryo'nun değil tüm ülkenin ulusal enerji arzına katkıda bulunmayı amaçlayan doğal gaz çevrim santrali, 70 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Santralin kurulumunda, en kalabalık dönemde aralarında Türk mühendislerin de bulunduğu 700 kişi çalıştı. Bu rakam üretim sürecinde, ağırlıklı Özbekistan'dan yapılacak istihdamlarla 100 kişi olarak devam edecek. Cengiz Enerji, yap-işlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek.