VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler
29 Kasım 2022 Salı 14:24:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 14:24:00

Cengiz Enerji'nin Sirdaryo Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nde ticari satış başladı

ABONE OL

Türkiye'deki enerji yatırımlarıyla özel sektöre öncülük eden Cengiz Enerji, yurt dışında da enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyor. Taşkent'in ardından Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinde ticari satışa başlayan Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki kurulu gücü toplam 480 megavata ulaştı.

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz Enerji; Türkiye'de olduğu gibi bölgenin enerji tedarikinde de önemli aktör olmayı sürdürüyor. Yurt dışındaki yatırımlarına devam eden Cengiz Enerji'nin Özbekistan'ın Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinde ticari satış başladı. Özbekistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov'un ticari üretime açtığı tesisin 240 megavat kurulu gücü bulunuyor.

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyanın gündemine yerleşen enerji verimliliği ve çeşitliliği konusunda çalışmalarını artırdıklarını belirterek, "Bu kapsamda odağımızda yakın coğrafyadaki ülkeler de var. Bu ülkelere enerji üretimi konusundaki tecrübelerimizi aktarırken aynı zamanda enerji arz güvenliğine de destek oluyoruz" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde de yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Cengiz, şöyle devam etti: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yılın başında üretime başlayan 240 megavat kurulu güce sahip ilk doğal gaz çevrim santralinin ardından, 29 Mart'ta temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Sirdaryo'daki santralimizde, 8 ay gibi kısa bir sürede ticari satışlara başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin yerel ekonomisine ve enerji sektöründeki gelişimine katkıda bulunacak bu ikinci santralle birlikte Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 480 megavata ulaştı. Bu büyüklük, yaklaşık 950 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor. Her iki santral de hem maksimum hem de minimum yükte son derece verimli çalışıyor. Kısa sürede maksimum yüke çıkabilmesi ve modüler yapısının getirdiği hızlı bakım olanağı bize önemli avantajlar sağlıyor."

KURULUMDA 700 KİŞİ ÇALIŞTI

Sadece Sirdaryo'nun değil tüm ülkenin ulusal enerji arzına katkıda bulunmayı amaçlayan doğal gaz çevrim santrali, 70 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Santralin kurulumunda, en kalabalık dönemde aralarında Türk mühendislerin de bulunduğu 700 kişi çalıştı. Bu rakam üretim sürecinde, ağırlıklı Özbekistan'dan yapılacak istihdamlarla 100 kişi olarak devam edecek. Cengiz Enerji, yap-işlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek.

Etiketler : Sirdaryo Cengiz Enerji Cengiz holding
Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti

Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti
Elleri kırılsın

Elleri kırılsın
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
Fraklı güzeller

Fraklı güzeller
Kadınlara özel şarkı yaptı

Kadınlara özel şarkı yaptı
Yaş günü hediyesi şarkı

Yaş günü hediyesi şarkı
Babaya veda

Babaya veda
Kasım'da aşk başkadır

Kasım'da aşk başkadır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX