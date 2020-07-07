  • BIST
    118783
  • Dolar
    6,8666
  • Euro
    7,7554
  • Altın
    392,4510
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı
Balıkesir'in plajları güvenli
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile kendi aramızda çözeriz
"Sema Mukabeleleri" başlıyor
Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı
TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki
Sakarya'daki fabrika patlamasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirilecek
Rusya'dan İngiltere'nin yaptırım kararına sert yanıt!
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19'un yeni yayılma alanları haline geldi
Her yolu deniyorlar! Türkiye'ye gelmek için hastaneye yatan bile var
"Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum"
Türkiye-Kosova ilişkileri Kovid-19 pandemisi döneminde ivme kazandı
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Arya" açıklaması
Esenyurt'ta yeni rekor! Polis say say bitiremedi
07 Temmuz 2020 Salı 11:10:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 11:10:00

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı ikinci sürgün dönemi çay alımlarının bugünden itibaren başladığı, üreticilerden dekar başı 450 kilogram çay alınacağı belirtildi.

Fabrika müdürlüklerine çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alım yeri ekiplerinin hazır duruma getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden istirhamımız, her ne kadar koronavirisün yayılma hızı kısmen azalmış gibi gözükse de kampanya başlangıcında aldığımız tedbirlere ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere bu sürgün döneminde de azami derecede riayet etmeleridir. Devamında ise elbette çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sürgünde ve devamında üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza içtenlikle inanıyoruz."

Açıklamada, sürgün dönemi başlarında üreticilerin çaylarını kısa sürede toplayıp bitirme yaklaşımı nedeniyle bazı alım yerlerinde izdiham yaşanabildiği ifade edilerek, bunun önüne geçebilmenin tek yolunun, üreticilerin acele etmeden çaylarını mevcut kontenjan uygulamalarına uygun toplamalarından geçtiği belirtildi.

ÇAYKUR'un kota karşılığı çayın alımını her dönem olduğu gibi yine taahhüt ettiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak üreticilerimize çağrımız, 'Önce sağlık' diyerek kendimizi ve diğer insanları düşünerek tedbirlere uyalım, çayımızı evsafa uygun, kaliteli ve kendimiz toplayalım ki toplayan da işleyip üreten de içen de kazansın, mutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER