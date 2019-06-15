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15 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Cari açığa milli duvar

Türkiye’nin milli üretim hamlesi ihracatı artırırken, dışa bağımlılığı da azalttı. Başarılı dengelenmenin etkisiyle ocaktan bu yana gerileyen cari açık, nisanda 15 yılın en düşük seviyesine indi.   

Ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlar, olası sorunlara karşı alınan önlemler, yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalarla temelleri sağlam güçlü Türk ekonomisi, tüm hızıyla büyümesini sürdürüyor. Bu sayede yaşanan finansal saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye, enflasyonla mücadele, YEP, piyasalara sağlanan finansal destek paketleri gibi adımlarla ekonomide dengelenme sürecine girdi. Bu süreçle birlikte ekonomideki pozitif yükseliş sürerken, ihracat aylardır artıyor, ithalatta da düşüş trendi devam ediyor. Bu kapsamda da cari açıkta düşüş sürerken, cari işlemler hesabı fazla veriyor. 

15 yılın en düşük seviyesi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak bir milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolara geriledi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Geçen yılın nisan ayında bir milyar 589 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 11 aydır kesintisiz azalarak tek haneye geriledi. Bu kapsamda Ocak 2019’da cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak, 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerileme şubatta da artarak devam etti. Cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Şubat ayında fazla vermişti 

Geçen yılın şubat ayında 449 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazlaya ulaştı. Son 12 aylık cari açık şubatta 17 milyar dolarla 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şubat ayının ardından martta da cari açık hızla gerilemesini devam ettirdi. TCMB Mart 2019 verilerine göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pozitif hareketlilik devam ediyor

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı ve ocak-nisan dönemine ilişkin verilere göre, ihracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 15 milyar 267 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 14.8 gerileyerek 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 58.2 azalışla 2 milyar 805 milyon dolara indi. İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.1 artarak 56 milyar 705 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 19.4 düşüşle 66 milyar 482 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 64.4 azalışla 9 milyar 777 milyon dolar oldu.

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