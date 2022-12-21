Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atay "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son asgari ücret toplantısının ne zaman olacağının sorulması üzerine Bakan Bilgin "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı, Tarih belli değil. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

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