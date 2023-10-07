Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 7, 2023
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/bsp9dt9EPW
- Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
- "Akkuyu Nükleer AŞ, bir Türk şirketidir"
- Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
- Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtmaya hazırlanıyor
- Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede