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07 Ekim 2023 Cumartesi 16:51:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 16:51:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vedat ışıkhan emekli memur
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