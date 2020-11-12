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12 Kasım 2020 Perşembe 17:01:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 17:01:00

Cacharel Sonbahar/Kış 2020-21 Koleksiyonu: Modern hayatın mimarı

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Cacharel Sonbahar/Kış 2020-21 koleksiyonu, hayatın dinamizminden ilham alarak modern dokunuşlarıyla kalıplaşmış moda algısını ortadan kaldırıyor. Kreasyonunda, inovatif ve yenilikçi bir bakış açısıyla cesurca hareket etmenin her koşulda mümkün olduğunu vurgulayan Cacharel, erkek giyimine yeni bir soluk getiriyor.

Marka zengin koleksiyonunda, klasik, casual, günlük giyim tercihleri arasındaki sınırları yeniden dizayn ederek kreatif tavrını hayata geçiriyor. Bu özgür yaklaşım içerisinde Cacharel, hâkî, kahverengi, gri gibi renklerle özdeşleştirilen iş yaşamı stil rehberine, hardal ve turkuaz gibi dinamik renklerle ayrıcalık sağlıyor. Özgüveni ve beğenileri yüksek moda severler, farklı model ve renklerden oluşan ceket ve pantolonlarla kendilerine özgü, konforlu kombinler oluşturabilir.

MODERN STİLE YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI

Geçmişin kaybolmayan izlerinden yola çıkarak modernizme dair bilinenleri değiştiren Cacharel, hayatını kendi kurallarından taviz vermeden yaşayan, yaratıcı çözümlerle yenilikçi yolları denemekten çekinmeyen erkekler için yeni sezonda birçok alternatif sunuyor. Benzer renklerin bir arada kullanıldığı klasik giyim tarzına karşılık özellikli desen uygulamalarıyla benzersiz tercihler yapılmasına da imkan tanıyor. Kuralları zorlayanlar için koleksiyonun teknolojik ürünleri arasında yer alan leke tutmayan beyaz denimlerle markanın yenilikçi tasarım felsefesini fark edebilirsiniz.

ZAMAN VE MEKANIN ÖTESİNDE ÖZGÜRLÜK

Yeni koleksiyonunda yaşamın hızlı akışını yakalamanın ötesine geçen marka, hayatı anlamlandıran her anı ve her mekânı değerli kılan bir dünya vadediyor. “New smart casual” kavramıyla sosyal yaşam alanları ve formal tercihlerin gerekleri arasındaki ayrımı yumuşatıyor.

Kusursuz bir görünüş ve konfor etkisini her anında hissettiren, hafta sonu tarzında ise renkli aksesuarlarıyla hareketlendirilmiş slim fit bir ceketin cazibesini hissetmenizi sağlıyor. Koleksiyonunda tulum yakalara, kumaş üzeri armürlü desenlere, günlük hayatın her alanında kolaylıkla şık olmayı sağlayan yeleklere yer vererek her günü “en önemli gün” gibi hissetmek için koleksiyonda geniş ürün yelpazesi bulabilirsiniz.

İNOVATİF BİR YENİLENME

Cacharel’in sunduğu inovatif çözümler ve teknolojik kumaşlar, modern Cacharel erkeğinin kendisine etkileyici bir yaşam seyri çizmesine imkân sağlıyor. Doğal elastik ve yün ipliklerle harmanlanan pantolonlar, kırışma önleme ve esneme özellikleriyle fonksiyonellik kazandırılmış ürünleriyle hem konfor hem zaman kazanmak mümkün. Farklı beden ve modelleri kombinleme olanağı veren Mix&Match takım elbiseler ofis hayatı ve hafta sonunda çok alternatifli kombin oluşturma imkânı sağlıyor. Modern yaşamın taleplerine her an cevap verebilecek bir stil sunmak isteyen ürünler maksimum dayanıklılık, hareket kabiliyeti, doğal esneklik özellikleriyle koleksiyonun dinamiğini oluşturuyor.

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