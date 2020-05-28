Türkiye'de narenciye üretiminin merkezi olan Mersin, Adana ve Antalya'da yaşanan ani hava değişimi çiftçinin adeta kabusu oldu.

Yenişafak'ın haberine göre, Mayıs ayının ikinci haftasında başlayan Afrika sıcaklarında termometreler gündüz 40 dereceyi gösterirken, geceleri ise sıcaklık 10 dereceye kadar düştü.

Yaşanan ani hava değişimi nedeniyle narenciye ağacı meyvesinin yüzde 70'i döküldü.

Açıklama yapan Mersin Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Ani sıcaklık nedeniyle ağaçlar strese girdi ve meyvesini döktü. Geçen yıl benzer bir durum yaşanmıştı. Bu yıl bütün bölgede etkili oldu. Meyveler bu yıl yanmış ve sararmış şekilde döküldü" diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİ ZOR BİR YIL BEKLİYOR

Narenciyedeki afetin Antalya'dan Hatay'a kadar etkili olduğunu belirten Şahin, çiftçileri sıkıntılı bir yıl daha beklediğinin altını çizdi.

NARENCİYE ÜRÜNLERİNE BÜYÜK TALEP VARDI

Mersinli çiftçilerden Bülent Kök ise, "Salgının yaşandığı bir dönemde narenciye ürünlerine büyük talep olacaktı. Bu yıl narenciyede ihracatın da yoğun olması bekleniyordu. Gelinen noktada ikinci bir dalga olursa ürün zor bulunur" dedi.

ÇİFTÇİLERDEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Ani hava değişimi nedeniyle yaşanan afetin sigorta kapsamına alınması için Tarım Bakanlığına çağrıda bulunan çiftçiler aynı zamanda kredi borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesi talep ediyor.

TARLA BİTKİLERİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Öte yandan, çiçeklenme döneminde olan zeytin ağacı, antep fıstığı ve tarla bitkileri de ani hava değişiminden etkilendi.