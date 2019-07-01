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01 Temmuz 2019 14:53 | Pazartesi

Sert düşüş yaşayan altın ve dolar bundan sonra nereye gider?

Japonya’nın Osaka kentinde bir araya gelen dünyanın en büyük 20 ekonomisinden ortaya çıkan olumlu mesajlar, savaş söylemleri ile yükselen altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, G-20 zirvesi sonrası oluşan havayı Kahve Molası canlı yayınında değerlendirdi. Küresel piyasaların çıkan sonuçla rahat nefes aldığını belirten Özdemir, Trump’ın Türkiye’ye haksızlık yapıldı açıklamasının takip edileceğini söyledi. ABD ile yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda doların 5 TL’ye yöneleceğine dikkat çeken Özdemir, fazla düşüşün de ekonomimize zarar verdiğini ifade etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesinden çıkan olumlu tablo Türkiye’de dolar fiyatlarını geriletirken, uluslararası anlaşma zemininin sağlanma ihtimali altın fiyatlarına hızlı bir geri çekilme yaşattı. G-20 zirvesi sonrası yaşanan tabloyu analiz eden 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Türkiye piyasalarının, temmuz ayı sonuna kadar ABD’den gelecek mesajları takip edeceğini söyledi.

“TRUMP, HUAWEİ KONUSUNDA TAVİZ VERDİ”

Daha fazla vergi koymayacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin tarafından taviz koparttığı yönünde açıklama yapıldığına dikkat çeken Özdemir, karşılığında Huawei konusunda ABD’nin taviz verdiğini söyledi.

Huawei’nin ABD’den teknoloji almasına izin verilirken, karşılığında Çin’in ABD’den tarım ürünleri alacağına dikkat çeken Özdemir, bunun karşılığında ilave vergi olmayacağını, bunun küresel piyasaları olumlu etkilediğini belirtti.

Özdemir açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir anda borsalar yükseldi. Çin ekonomisinde olumlu bir haber algılandığından, talep artışı beklendiğinden dolayı demir-çelik başta olmak üzere emtia fiyatları attı. Borsalar, küresel anlamda rahat bir nefes aldı. Bütün borsalar gibi bizim borsamız da yükselirken, artış yüzde 2-3 bandında gerçekleşti.”

“G-20 ZİRVESİ TÜRKİYE’YE İKİ SEFER ETKİLEDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin kötümser yorumcuları haksız çıkardığını belirten Özdemir, “Türkiye’ye haksızlık yapıldı” mesajına dikkat çekti. Bu konunun zor bir konu olduğuna dikkat çeken Trump’ın çözüm için çalışma beyanının altını çizen Özdemir, piyasaların bu hafta için rahat olduğunu, S-400’ün yerleştirilmesi ve temmuz ayı sonuna kadar verilen süre doğrultusunda ABD’den gelecek açıklamaların ve Trump’ın Türkiye’yi ziyaret sürecinin izleneceğini belirtti.

DOLAR NEREYE KADAR DÜŞER?

ABD’nin yaptırım söylemlerinin netleşmesiyle doların yönünü belirleyeceğini söyleyen Özdemir, “Olumlu bir şekilde çözebilirsek doların yönü 5 TL’ye gidecektir.” dedi. Dolarda çok fazla gerilemenin mümkün olmadığını söyleyen Özdemir, fazla gerilemenin zararlı da olabileceğini söyledi. Doların son bir yılda TL karşısında yüzde 20 seviyesinde değer kazandığını belirten Özdemir, algılandığı gibi bir yükselişin olmadığını söyledi. İhracat ve maliyetler açısından kurların 5,50 TL seviyesinde olması gerektiğini ifade eden Özdemir, bu seviyenin makul olduğunu ve daha aşağısının başka şeylere sebep olabileceğine dikkat çekti.

“FAİZLERDE İNİŞ ÇOK DAHA FAZLA RAHATLIK GETİRECEKTİR”

Dolar kurunda gerileme yerine faizlerde geri çekilmenin daha önemli olduğunu ifade eden Özdemir, bunun sanayiciye ve tüketiciye daha fazla rahatlama getireceğini söyledi. İlk defa çözümler açısından G-20 Zirvesi’nin çok verimli bir zirve olduğunu söyleyen Özdemir, “Tekrar masaya oturup tekrar gerilene kadar piyasalar bayram yapacak.” diye konuştu.

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