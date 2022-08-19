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19 Ağustos 2022 Cuma 08:57:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 08:57:00

Bunu yapan yandı! Cezası bir yıllık kira

Kaynak: Yenişafak

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Yeni kiracılardan “1 kira bedeli” komisyon almak için kolları sıvayan bazı emlakçılar, eski kiracısını evden çıkartması için ev sahiplerini kışkırtıyor.

Bu yolların başında ise "Almanya'dan oğlum/kızım gelecek" ya da "Oğlum/kızım taşınacak" geliyor. Ancak ihtiyaç sahibi kiracıyı böyle bahanelerle çıkaran ev sahipleri, dairelerini 3 yıl boyunca kiraya veremiyor. Hukukçular, "Evini kiraya veren eski kiracısına en az 1 yıllık kira ödemek zorunda kalır" diyerek ev sahiplerini uyarıyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde artan kira fiyatlarının arkasından "yüksek komisyon" çıktı. Emlakçılar "Bu civarda kiralar 2 katına çıktı. Kiracıyı evden çıkart, daha yüksek fiyata kiraya veririz" diye ev sahiplerinin aklını çelerken, onlar da kiracıdan evi boşaltmasını istiyor. Sürecin sonunda emlakçı yüksek fiyattan daireye giren yeni kiracıdan 1 kira bedeli komisyon alıyor.

BUNU DEMEDEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN

Devletin getirdiği yüzde 25'lik zam sınırını hiçe sayan bazı ev sahiplerinin "Almanya'dan oğlum gelecek" ya da "Oğlum taşınacak", "Annem-babam gelecek" gibi gerekçelerle kiracıları evden çıkartma girişimi, son dönem hayli arttı. Birçok kiracıya tahliye ihtarnamesi yollandı. Emlakçıların komisyon almak için ev sahipleriyle anlaşıp kiracıları mağdur etmesi ve sistemli olarak kira fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar mahkemelik oluyor. Hukukçular, benzer bahanelerle evden çıkartılan kiracıların, ev sahibinden tazminat alabileceklerini kaydetti.

EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDER

Avukat Sinan Bora, "Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir" dedi.

İHTARNAMEDE AÇIKÇA YAZMALI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkması için genelde sözlü ikna etmeye çalıştığını anlatan Avukat Mustafa Oruç şunları kaydetti: "Sözlü bildirimle kira sözleşmesi feshedilemez. İhtarname şart. Bunda da sözleşmeyi hangi nedenle feshettiğini açık şekilde belirtmesi gerek. Genelde kendisi, alt veya üst soyunun ihtiyacı nedeniyle evin boşaltılması isteniyor. Ev sahibinin böyle bir hakkı var. Ancak bu ev 3 yıl içinde gerekçe gösterilen kişiye değil de başkasına kiralanırsa, eski kiracı lehine 1 yıllık kira miktarı kadar tazminat ödenmesine hükmedilir."

Etiketler : kira emlakçı komisyon ceza
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