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"Bunu nasıl başarıyor?"
26 Ağustos 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 17:00:00

"Bunu nasıl başarıyor?"

Kaynak: aksam.com.tr / Yeni Şafak

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İngiltere merkezli derginin yayınında, Türk ekonomisi ele alındı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Koronavirüs salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açtı. Birçok ülkede, Rusya kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle yaşanan aksamaların yanı sıra hayat pahalılığı da göze çarpıyor.

"YÜKSELEN ENFLASYONUN ORTASINDA BİLE EKONOMİ BÜYÜYOR"

Çarkların dönmeyi sürdürdüğü Türkiye'de ise enflasyona rağmen ekonomik büyüme devam ediyor. Londra merkezli Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." diyerek mercek altına aldı.

"ŞİRKETLER ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYA ALIŞKIN"

Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan bir uzman, "Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor." dedi.

"Türk ekonomisi bu enflasyon karşısında nasıl büyüyebiliyor?" sorusuna verilen yanıtta, "Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Dolayısıyla çabucak uyum sağlayabiliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN, ÜRETEREK BÜYÜYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Dünya küçülürken, biz üreterek büyümeye devam ediyoruz." demişti.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek krizden pozitif ayrışma stratejisini dikkatle uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz." vurgusu yapmıştı.

BATILI FİRMALAR, RUSYA'YA TÜRKİYE ÜZERİNDEN ULAŞIYOR

Ecomist'in yayınladığı "Rus yaptırımları ile tuhaf Türk para politikası arasındaki bağlantı" adlı makalede ise Türkiye ile Rusya'nın ilişkisinin yaptırımlarla bağlantısı ele alınıyor.

Ukrayna Savaşının başlaması ile Batı ve ABD'nin Rusya'ya yaptığı ağır yaptırımların Türkiye'nin önünü açtığını ifade eden İngiliz dergi, Akkuyu Nükleer Santrali ve diğer ortak yatırımlarla Moskova ile Ankara'nın ticaret hacminin yüzde 60'a dayandığını aktardı.

The Economist'in makalesinde öne çıkan satırlar:

Bütün ülkeler Rusya'dan uzaklaşıyor, ancak bir tanesi yaklaşıyor, Türkiye.

Rusya, Türkiye'nin güneyindeki Akkuyu'da 20 milyar dolara mal olacak bir nükleer santralin finansmanına yardım ediyor. Ukrayna'nın işgalinden bu yana birçok ülke Rusya'ya ihracatını keserken, Türkiye'nin ihracatı dolar bazında yüzde 60 arttı. Yaptırımlarla sınırlanan Batılı firmalar, Türkiye'yi Rusya'ya ihracat yapmak için bir aracı olarak kullanıyor gibi görünüyor.

BAKAN NEBATİ'DEN ECONOMIST'E: BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

Hazine ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz dergisini alıntılayarak, ters giden bir şeyin olmadığını bunun cevabının Türkiye Ekonomik Modeli olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, "İma ettiğin gibi ters giden bir şey yok. Bunun cevabı çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Nebati Rusya ile Ukrayna ERDOĞAN
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