  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı
Gaziantep'te 4 bin 693 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı
Srebrenitsa acısının 25. yılı
AK Parti Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası
Kamu çalışanlarına yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Almanya'da PKK itirafı
Başkan Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yıllar sonra ortaya çıktı
AK Parti ve MHP sunmuştu: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Feyzioğlu'ndan Tanrıkulu'na Wikileaks göndermesi: Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs
Bursa'da gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı
Danıştayın 'Ayasofya' kararına dünyadan destek
Beş yıllık krizi çözmek için yeni hamle: BM'den Yemen için yeni anlaşma taslağı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu
ABD'den Fransa'ya misilleme: Fransız ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Singapur'daki genel seçimlerin galibi Başbakan Lee'nin partisi oldu
Arjantin'de insanlar üzerinde Kovid-19 aşı denemeleri yapılacak
Trump eski danışmanı Roger Stone için özel af kararnamesi imzaladı
Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 35 terörist öldü
Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:18:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:18:00

Bulgaristan ve Hırvatistan'dan avroya geçiş adımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bulgaristan ve Hırvatistan avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı.

Bulgaristan ve Hırvatistan avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Bulgaristan para birimi leva ve Hırvatistan para birimi kunanın avroya geçişte gerekli kriterleri yerine getirerek "bekleme odası" olarak adlandırılan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) girdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin para birimlerinin mekanizma içerisinde yüzde 15 oranındaki kur dalgalanma bandına alındığı, 1 avronun 1,95583 Bulgar levası ve 7,53450 kuna olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu süreçten sonra, Bulgaristan ve Hırvatistan, mekanizmada en az 2 yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.

Mekanizma hakkında

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM2), üye ülke para birimleri arasındaki döviz kurlarının istikrarını sağlamak için gerekli çerçeveyi sağlıyor. Mekanizmada, avro kullanmayan AB üyesi ülke para biriminin döviz kuru avro karşısında sabitlenirken, sadece belirlenmiş limitler dahilinde dalgalanmasına izin veriliyor. Söz konusu döviz kurunun belirlenen dalgalanma oranı yüzde 15 olarak uygulanırken, sistemin içerisinde iki yılın tamamlanmasının ardından Avro Bölgesi üyeleri, ülkenin katılıp katılmamasını karar veriyor.

Avro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 ülkeye ulaşmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER