Rus petrolü yasağına AB ülkesinden veto

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09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:11:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:11:00

Bulgaristan, AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımlarını derogasyon almaması halinde veto edeceğini söyledi

Kaynak: Reuters

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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Rusya'dan petrol alımına ilişkin önerilen yasakta değişiklik yapılmaması halinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını desteklemeyeceğini söyledi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Rusya'dan petrol alımına ilişkin önerilen yasakta değişiklik yapılmaması halinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını desteklemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği hükümetlerinin, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımları müzakere etmesi ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmek istemesi Rus enerjisine en çok bağımlı olan ülkelerin alternatif isteğini gündeme getirdi. AB, bu ülkelerin ambargonun etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamak için bugün yeni bir müzakere planladı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Vassilev, "Müzakereler yarın, salı günü de devam edecek. Liderlerin bir araya gelmesi gerekebilir. Pozisyonumuz çok açık. Bazı ülkeler için bir derogasyon (özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme) olursa biz de derogasyon almak istiyoruz. Aksi takdirde yaptırımları desteklemeyeceğiz" dedi.

Macaristan, Slovakya ve Çekya, tamamı büyük ölçüde Sovyet döneminden kalma boru hatları yoluyla Rus ham petrolüne bağlı. Bu ülkeler, alternatif kaynakları güvence altına almak için yasağın askıya alınmasını istedi. Bulgaristan da derogasyon talep etti.

AB kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu üç ülkeye enerji kaynaklarını değiştirmeleri için daha fazla zaman tanımak için Rus petrolüne yönelik planlanan ilk ambargoda değişiklik teklifinde bulunurken, Bulgaristan'a taviz verilmedi.

Vassilev, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Burgaz limanındaki tek rafinerisinin yalnızca Rus olmayan ham petrolü işlemeye geçmek için gerekli olan kükürt giderme tesislerini yenilemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Neftochim Burgaz rafinerisinde işlenen petrolün yarısı Rusya'dan geliyor.

Etiketler : Assen Vassilev UKRAYNA RUSYA PETROL
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