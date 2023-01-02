Bülent Yondemir: Türk üreticiler pazarlarını arttırmaya devam ediyor

İş insanı Bülent Yondemir; "Marmara malzemecilik şirketler grubu olarak, şirketlerimizin Türkiye'de ilk 1.000 sanayi kuruluşu içerisinde olmak, metalciler birliği içerisinde ihracatta ilk 5'te olan bir şirketler topluluğuyuz. Ürettiğimiz ürünler dünya kalitesi standartlarında. Hem fiyatlarımızın rakiplerimize göre daha uygun olması hem de kaliteli olması markamızı kısa sürede pazardaki iyi oyuncular arasına getirdi diyebilirim. Son zamanlarda yaptığımız atılımlar, milli ve %100 yerli üretimimizin olması, devletimizin sağlamış olduğu teşvikler ile birlikte, dünyada ilk 100 arasında olma hedefine inanan bir ekosistemle birlikte, hareket ediyoruz." sözlerini iletti.

Bülent Yondemir şunları ekledi; "Türk metal ve hırdavat sektörü, çok hızlı büyüyen ve gelişen ülkeler arasında en kuvvetlilerden birisi. Türkiye'ye bugün baktığımız noktada, dünyada en büyük 5. üretici haline geldi. Türkiye, Avrupa'da ise Almanya'dan sonra en büyük 2. üretici konumunda. Türkiye bundan 15-20 yıl önce geleneksel olarak, en fazla tekstil malzemeleri ihraç edip, ikinci sırada otomotiv ve üçüncü sırada ise kimya sektörü gelirdi. Bugünlerde ise inşaat, metal, hırdavat ve mobilya gibi kalemlerde de en büyük hakim ve güçlü olduğu, ihraç yapan bir noktaya geldi. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bizim sektörümüz, Türkiye'nin en önemli ihracat, döviz girdisi sağlayan kalemleri haline geldi. Bizde yapımız olarak, ilk planlamamız, katma değerimizi çok hızlı şekilde yükseltip, daha sofistike, daha inovatif özellikli ürünler üretmek. Tesisimizde AR-GE, inovasyon, danışmanlık, eğitim ve prototip üretimlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin şu an zaten dünyada çok önemli bir yere sahip olduğu bu sektörü, kendi adımıza da Avrupa'da ilk beş marka içine girmek için çalışıyoruz."