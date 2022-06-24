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24 Haziran 2022 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 14:53:00

Buğday fiyatındaki 4 aylık yükseliş serisinin bu ay sona ermesi bekleniyor

Kaynak: AA

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Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kıran ve 13,63 dolarla tarihi zirvesini gören buğday fiyatı, 10 doların altına geriledi.

Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda 4 ay süren yükseliş eğilimi haziranda yerini düşüşe bırakırken, ayın bitmesine bir hafta kala yüzde 14'e yaklaşan değer kaybı dikkati çekiyor.

Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kıran ve 13,63 dolarla tarihi zirvesini gören buğday fiyatları, 10 doların altına geriledi.

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmıştı. Söz konusu artışta, Ukrayna ve Rusya'dan buğday ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili olmuştu.

Ülkelerin, jeopolitik risklerle birlikte korumacı politikalar uygulamaya başlaması da fiyatlardaki artışı tetikleyen önemli unsunlar arasında yer almıştı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday fiyatlarında görülen artışın Orta Doğu ve Afrika'da gıdaya ilişkin kıtlık olacağı konusunda endişeleri artırdığını belirtti. Diğer taraftan artan enerji maliyetleri de fiyatlar üzerinde yükseliş baskısı oluşturdu.

Bu yılın ilk yarısında buğdayda görülen sert hareketlere karşın son zamanlarda buğday fiyatlarında görülen düşüşler dikkati çekiyor.

Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda şubattan beri devam eden yükselişinin bu ay yerini düşüşe bırakması öngörülüyor.

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürerken, buğdayda da belirgin satışlar oldu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler devam etse de bu ülkelerden tahıl ihracatının tekrar açılmasına yönelik girişimlerle tarım emtiaları üzerinde satış baskısı arttı.

Aylık düşüş yüzde 13'ü aştı

Chicago Ticaret Borsası'nda aylık düşüşü yüzde 13'ü, haftalık düşüşü ise yüzde 10'u aşan buğday fiyatı, bugün de yüzde 0,6 azalışla 9,43 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını belirtmesiyle de buğdaya yönelik arz endişeleri azaldı.

Rusya merkezli tarım danışmanlığı Sovecon da Rusya'nın 2022 buğday rekoltesi için tahminini 0,6 milyon ton artırarak 89,2 milyon tonluk rekor seviyeye çıkardığını bildirdi.

Son zamanlardaki düşüşlere karşın buğday fiyatları halen yılbaşına göre yaklaşık yüzde 23 artışla işlem görüyor.

Etiketler : buğday fiyatı Sovecon RUSYA UKRAYNA
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