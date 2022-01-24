KDV indiriminde sona gelindi

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24 Ocak 2022 Pazartesi 09:34:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 09:36:00

Bu ürünlerde KDV'nin kaldırılması bekleniyor!

Kaynak: Sabah

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Gıda, sağlık ve eğitimde KDV oranları düşüyor. KDV indirimleri doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak. Temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da ön planda.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken, üretici, ticaret yapanları da rahatlatacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor.

KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.

Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.

Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor.

Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor.

Mevcut uygulamada tarladan çıkış yüzde 1, perakende satışta yüzde 8 KDV alınıyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

TEMEL İHTİYAÇTA SIFIRLANSIN

Tüketici Konfederasyonu temel ihtiyaçlarda KDV'nin komple kaldırılmasını, bazı sektör temsilcileri de gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesini istiyor.

Pakette yatırımcıyı teşvik eden, tüketicinin de alım gücünü artıran tedbirler olacak. KDV, hâlihazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor.

Etiketler : kdv indirim gıda Tüketici Konfederasyonu
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