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22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:58:00

Brent petrolün varil fiyatı azaldı

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 44,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,73 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma paketi üzerinde dün anlaşmaya varması, Avrupa ekonomisinin canlanacağı ve kıtada petrol tüketiminin artacağı yönünde olumlu sinyaller vermişti.

Ayrıca, dün, avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi'nin 95,05 dolarla 9 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine kadar gerilemesi, petrol talebini artırmış ve fiyatlarda yükselişe neden olmuştu.

Dün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı günü yüzde 2,4 kazançla, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 artışla tamamlamıştı.

Ancak, Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 7,5 milyon varillik artış gerçekleştiği tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini beraberinde getirirken bugün fiyatlarda yeniden düşüşe yol açtı.

Talep tarafında ise dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 14,9 milyonun üzerine çıkarken 3,9 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,1 milyonu aşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,2 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,18 ile 44,23 dolar aralığının direnç, 44,08 ile 44,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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