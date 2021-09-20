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20 Eylül 2021 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:53:00

BOTAŞ'tan kritik enerji hamlesi! Kendi elektriğini üretecek

Kaynak: AA

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı. Elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Sivas Kompresör İstasyonu'nun pilot bölge olarak belirlendiği ifade edildi.

Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, tekliflerin 11 Kasım'a kadar verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kompresör istasyonları doğal gaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesislerdir. Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu'nda bulunan dört gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının yüzde 95 azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonu'nun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık yüzde 20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Etiketler : BOTAŞ atık ısı elektrik üretecek Sivas
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