Borsadan dolar adımı: 16 aya çıkarıldı

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, VİOP'ta yarından itibaren, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde işlem gören vade sayısının 16 aya çıkarılacağı kaydedildi.

VİOP'ta halen dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinin, vade döngü aylarının şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık olduğu, içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk 3 döngü ayı ve aynı yılın aralık ayı olmak üzere toplam 6 vade ayında işlem gördüğü kaydedildi.

16 AYA ÇIKARILDI

6 vade ayını tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının aralık vadeli işlem sözleşmelerinin de ayrıca işleme açıldığı anımsatılan duyuruda, "Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İŞLEM HACMİNİ ARTTIRACAK

Analistler, döviz kuru pozisyonlarını hedge etmek (dalgalanmalardan korunmak) isteyen kişi ve kurumların VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerini kullanabildiğini, vade sayısının artmasının bu yatırımcılara esneklik sağlayacağını kaydetti.

Döviz kuruna ilişkin koruma amaçlı işlemlerde planlama ve esnekliğin önemli olduğuna işaret eden analistler, artan vade sayılarının bu alanda işlem hacmi ve derinliği de artırabileceğini söyledi.