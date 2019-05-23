Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri 60 milyar liraya ulaştı

  • Bist 100
    84.540
  • Dolar
    6,1360
  • Euro
    6,8379
  • Altın
    252,7580
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye... Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye...
Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor
Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor
Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum' Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı? Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı?
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti
Beren Saat'in neşesi yerinde Beren Saat'in neşesi yerinde
Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı
Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum
Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti
Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü
ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor
Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı
Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek
TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde? TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde?
Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Mayıs 2019 11:58 | Perşembe

Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri 60 milyar liraya ulaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, bu yılın birinci çeyreğinde 60 milyar liraya ulaştı.

Borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2019'un birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü bu yılın birinci çeyreğinde 59 milyar 672 milyon 688 bin 198 liraya yükseldi.

2018'in birinci çeyreğinde sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 47 milyar 781 milyon 903 bin 186 lira düzeyindeydi.

Geçen yılın birinci çeyreği ile bu yılın birinci çeyreği karşılaştırıldığında Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 28,8 artışla 24 milyar 421 milyon 116 bin liraya, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 25,2 yükselişle 16 milyar 987 milyon 456 bin liraya, Aksa Enerji'nin aktifleri de yüzde 27,2 artarak 6 milyar 868 milyon 434 bin 588 liraya ulaştı.

Net satışlar yüzde 14 arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde 4 firma satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre artırırken, 3 şirketin ise satışlarında düşüş görüldü. Bu dönemde şirketin net satışları 2018'in birinci çeyreğine göre yüzde 14 artarak 8 milyar 272 milyon 5 bin 509 liraya çıktı. Bu dönemde en fazla satışı 4 milyar 483 milyon 636 bin lira ile Enerjisa Enerji gerçekleştirirken, bu şirketi 1 milyar 870 milyon 843 bin lira ile Zorlu Enerji, 1 milyar 155 milyon 422 bin 198 lira ile Aksa Enerji izledi.

Bu dönemde net satışlarını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 46,44 artışla Zorlu Enerji olurken, onu yüzde 23,9 yükselişle Aksu Enerji ve yüzde 13 artışla Aksa Enerji izledi.

Üç şirket kâr, 4 şirket zarar etti

Bu dönemde üç şirket kar açıklarken, 4 firma ise zarar etti. Bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını en çok artıran şirket, karını yüzde 296,8 artışla 50 milyon 917 bin 330 liraya çıkaran Aksa Enerji oldu. Bu şirketi karını yüzde 22,5 artışla 297 milyon 419 bin liraya çıkaran Enerjisa Enerji, karını yüzde 1,43 yükselişle 35 milyon 806 bin liraya çıkaran Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu dönemde 259 milyon 397 bin 998 lira zarar eden Ak Enerji en fazla zarar eden şirket olurken, onu 108 milyon 475 bin 547 lira zarar ile Odaş Elektrik, 17 milyon 288 bin 643 lira zarar eden Ayen Enerji izledi.

Öz kaynakları yüzde 6,1 azaldı

Bu dönemde söz konusu şirketlerin öz kaynakları yüzde 6,1 azalışla 11 milyar 718 milyon 196 bin 281 liraya geriledi. Söz konusu dönemde öz kaynağını yüzde 349,7 artıran Odaş Elektrik ilk sırada yer alırken, onu yüzde 16,9'luk artışla Ayen enerji, yüzde 10,6'lık yükselişle Aksa Enerji izledi.

Öz kaynakları en fazla azalan şirket yüzde 87,1 ile Ak Enerji olurken onu yüzde 25,8 ile Aksu Enerji, yüzde 22,2 ile Zorlu Enerji izledi.

(AA)

Türk mühendisler geliştirdi! Teröristlerin korkulu rüyası olacak
PKK'lı terörist tek tek anlattı
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika... Kayıp AA muhabirinden acı haber
Başkan Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşuyor
Bakan Berat Albayrak: 3 faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacak
Di Marzio'dan flaş iddia! Eljif Elmas'ı Napoli istedi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi
Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM'de! Görüşme için saat 14'te toplanacak
Pompacının dalgınlığı ucuz atlatıldı
Fatih Terim istifa etti! 'Buraya kadarmış...'
PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı! Mağarada infaz etmişler
Ahlaksız ilişki cinayeti: Fırsat kolladıktan sonra vurdum
"Türkiye, F-35 programından çıkarılırsa Çin senaryosuna göre hareket edebilir"
Başucuna koyduğu telefon dehşeti yaşattı: "Geceleri uyuyamıyorum"
Türkiye finanse etti: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı
'Rumlar Akdeniz'de ateşle oynuyor'
Otomobil devlerinden güldüren kapışma
Üniversiteliye günde 67 lira
Emekliye memura sıcak yaz! Mali ve sosyal haklar artacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ