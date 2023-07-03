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03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:01:00

Borsa'da yeni rekor: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü

Kaynak: TRT Haber

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6 bin puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul, 6.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul, rekorlarını bayram sonrasında da sürdürüyor. Endeks, yaklaşık yüzde 4,20 yükselişle 6.005,84 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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