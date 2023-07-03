Borsa'da yeni rekor: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü
Kaynak: TRT Haber
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6 bin puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Borsa İstanbul, 6.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul, rekorlarını bayram sonrasında da sürdürüyor. Endeks, yaklaşık yüzde 4,20 yükselişle 6.005,84 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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