Borsa'da yeni rekor: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü

Borsa'da yeni rekor: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü

Borsa İstanbul, 6.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul, rekorlarını bayram sonrasında da sürdürüyor. Endeks, yaklaşık yüzde 4,20 yükselişle 6.005,84 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.