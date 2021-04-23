Borsada 1.5 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı
Borsada bir süredir devam eden halka arz çılgınlığında dün bir ilk yaşandı.
Son 1.5 yılda bugüne kadar halka açılan şirketler genelde ilk birkaç gün tavan yaparken dün rüzgar tersine döndü. Borsaya gelen Galata Wind hisseleri düşüşle açıldı. Açılış sonrası yüzde 6 değer kaybı yaşanınca devre kesici çalıştı. Bunun üzerine hisseler yeniden 'tavan' oldu. Bu arada önceki gün yüzde 2.5 değer kaybeden borsa dün yüzde 1 düşüşle açıldı. Ancak daha sonra yükselişe geçerek günü yüzde 1.1 primle kapattı.