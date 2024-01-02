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02 Ocak 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 11:00:00

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,07 puan artışla ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 değer kazancıyla 7.470,18 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Kızıldeniz'de ABD Donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışı risk iştahını törpülüyor.

Öte yandan, cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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