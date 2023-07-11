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11 Temmuz 2023 Salı 18:35:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 18:35:00

Borsa rekorlara doymuyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 artışla günü 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.386,84 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,05 ve holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmayla da Türk varlıklarının olumlu etkilendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1 artmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi Borsa
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