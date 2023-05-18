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18 Mayıs 2023 Perşembe 14:48:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 14:48:00

Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul, henüz halka arza hazır olmayan ancak ilerleyen dönemde halka arz yapmak isteyen şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için "Girişim Sermayesi Pazarı" oluşturdu.

Halka açık olmayan ancak ilerleyen dönemde halka arz planlayan şirketlerin finansman erişimini kolaylaştırmak adına yeni bir adım atıldı.

Buna göre, Borsa İstanbul nezdinde, henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz edilmek isteyen şirketlere yönelik olan Girişim Sermayesi Pazarı ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecek.

Şirketlerin hazırlayacağı izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği payları nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarı'nda sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek.

Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görmeye başlayan şirketler halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak.

Böylece bu pazarda işlem gören şirketlerin, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle kurumsallaşmasına katkı sağlaması amaçlanırken, gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek.

Bu pazar sayesinde şirketlerin daha erken finansman imkanı bularak, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Öte yandan, son dönemde hızlanan halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısında önemli bir ilerleme sağlanırken, 2021 yılının başında 394 olan Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı bugün itibarıyla 501 oldu.

Etiketler : Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Pazarı
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